Американских журналистов возмутили циничные высказывания Нэнси Пелоси о мигрантах

Вашингтон, 8 апреля. Побывавшие на юго-западной границе США журналисты усомнились в правдивости слов спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает портал Infowars.

Выступая перед прессой 7 апреля 2020 года Пелоси заявила, что ситуация на охваченных миграционным кризисом юго-западных границах Штатов «вышла на путь улучшения». Журналистов возмутило заявление политика.

«Мы идем правильным путем на границе под руководством президента Байдена (президент США Джо Байден. — Прим. ред.) ... мы были в очень плохой ситуации при администрации Трампа (бывший американский лидер Дональд Трамп. — Прим. ред)», — заявила Пелоси, выступая перед прессой.

Пелоси и раньше пыталась выгородить Байдена перед прессой, сваливая его ошибки в миграционной политике на Трампа, однако последнее заявление спикера Палаты шокировало журналистов своим «цинизмом» и «наглостью». Многие не понимают, где Пелоси смогла разглядеть улучшения.

«Это просто бред, с какой стороны ни посмотри», — пишет авторитетный консервативный журналист Алекс Джонс.

Алекс Джонс был одним из тех, кто лично отправился к юго-западным границам Штатов, чтобы воочию убедиться в катастрофичности сложившейся ситуации. Журналист сам стал героем новостей. Увидев, как подозрительный человек силой заталкивает в багажник детей-мигрантов, встал перед автомобилем преступника и остановил его своим телом. Вскоре подоспела полиция.

«Что хорошего в 17 тысячах детей, спящих на бетонном полу? Что хорошего в эпидемиях, в том числе COVID-19, что хорошего в постоянном сексуальном насилии?» — сокрушается журналист.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало обращение губернатора штата Техас Грега Эббота к президенту США Джо Байдену. Эббот убежден, что глава Белого дома несет личную ответственность за страдания беспризорных малолетних мигрантов в так называемых «клетках Байдена» и сексуальное насилие над несовершеннолетними, охватившее центры содержания малолетних нелегалов.