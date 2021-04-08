Президент Казахстана и глава МИД РФ оценили налаживание производства «Спутника V»

Нур-Султан, 8 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценили уровень подготовки производства российской вакцины «Спутник V» в республике.

Такую оценку они дали во время встречи в Нур-Султане. Также стороны рассмотрели процесс выполнения основных договоренностей. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Дана высокая оценка оперативным усилиям сторон по налаживанию совместного производства вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, эффективной поддержке на уровне регионов России и областей Казахстана», — говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что Бразилия может одобрить использование российской вакцины в ближайшие дни. Отдельные регионы и муниципалитеты крайне заинтересованы в поставках «Спутника V», отметил бразильский эксперт.