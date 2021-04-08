Интеграционный сервис Renault Connect появится в России

Москва, 8 апреля. Французская компания первой массово предложит российским автолюбителям официальный сервис, позволяющий контролировать машину через телефон.

Сервис получит название Renault Connect, с ним телефон сможет контролировать целый ряд функций автомобиля. Renault Connect состоит из 28 внешних сервисов, которые объединены в одну «облачную» систему. Именно из нее информация поступает на машину.

Мобильное приложение Renault позволит на расстоянии завести двигатель, установить нужный режим климатической системы или управлять замками. Пользователям откроются расширенные возможности навигатора TomTom с большей картиной данных, например, о пробках и дорожных камерах. Из приложения можно узнать пробег машины и ее местоположение на карте.

В список машин, оборудованных новой системой, попали Arkana, Kaptur и Duster второго поколения. Часть производства Renault перенесет на мощности АвтоВАЗ.