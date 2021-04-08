Киевский эксперт назвал французские истребители Rafale роскошью для ВВС Украины

Киев, 8 апреля. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев этим летом будет сопровождаться настойчивыми предложениями купить для ВВС Украины истребители Rafale.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что если Макрону удастся убедить украинское руководство купить французские истребители, то это будет выгодно только Франции. Поскольку у Украины нет денег на закупку хотя бы одной эскадрильи Rafale, то кредит на это дело тоже предложит Франция.

«Получается, что сделка будет выгодна исключительно Франции, которая навяжет нам контракт, заработает на этом, обеспечит свои предприятия заказами, а потом еще много-много лет будет продавать нам комплектующие», — сказал Жданов.

Эксперт считает, что Rafale — это один из самых дорогих истребителей на рынке, хотя и не лучший. Лучшим он считает американский F-35, но эти истребители Украине точно не по карману. Закупка же французских самолетов не кажется ему разумной альтернативой. В любом случае, подчеркнул эксперт, решать проблему стремительно устаревающего авиапарка ВВС Украины придется.

Жданов уверен, что для целей ВВС Украины и при имеющемся бюджете лучше всего подходят F-16 в израильской сборке. Он сравнил характеристики этого истребителя с Rafale. Если F-16 может наносить удары по наземным целям с дистанции 110 километров, то у французского самолета этот параметр в два раза меньше, и радар его захватывает цели в радиусе 30-50 километров.

Если модернизировать самолет, то его цена значительно увеличится. Жданов отметил, что в базовой комплектации в зависимости от вооружения один Rafale может обойтись в 150-170 миллионов долларов. Зато модернизированный вариант обойдется уже в 220 миллионов за штуку — по такой цене решила в 2020 году купить французские истребители Индия. Украине же по силам только в десять раз более дешевые F-16, подчеркнул Олег Жданов.

Недавно во Франции были проведены испытательные полеты истребителя Rafale с новыми ракетами «Метеор». Пресса сообщила, что эти ракеты по дальности полета значительно уступают российским ракетам Р-37 и Р-37М: 110 км против 400 км. Очевидно, что российские истребители будут иметь в бою значительное преимущество над французскими.