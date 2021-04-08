Игорь Саруханов сравнил эмоции от написания песни с оргазмом

Москва, 8 апреля. Популярный исполнитель Игорь Саруханов в честь своего 65-летия решил откровенно рассказать о личной жизни. Артист сравнил написание музыкальных хитов с оргазмом во время секса.

Артист практически всю жизнь прожил со своей супругой Татьяной. Вместе они воспитывают двух дочерей — 13-летнюю Любовь и шестилетнюю Розалию. Саруханов рассказал, что девочки переняли главную страсть отца и посвящают много времени музыке и танцам. В интервью исполнитель отметил, что известная фамилия наследницам вовсе не мешает, поскольку он об этом позаботился.

«Им с ней хорошо. В школе у них нет никакого блата или особенного отношения. Я лично пришел туда, познакомился со всеми учителями и попросил к моим дочкам относиться как к самым обычным людям», — рассказал артист в интервью «Дни.ру».

Саруханов признался, что может не остановиться на двух детях, и в будущем у него родится еще наследник. Тем более возраст никак не сказался на половой жизни. Несмотря на то, что артисту уже седьмой десяток, секса с годами не стало меньше.

«Он в том же количестве, как и прежде. Хотя для меня секс — это не только плотские радости, но и сочинение песен. Я за время пандемии написал 12 песен! А ведь когда ты слышишь, что получилось в итоге — это такой невероятный кайф. Как оргазм!» — поделился своим мнением музыкант.

Пандемия коронавируса практически не отразилась на финансовом состоянии исполнителя, и сейчас он активен не только в интимной жизни, но и в творческой. Селебрити рассказал, что задумал возродить советскую рок-группу «Круг».

Саруханов прославился среди российских женщин как автор и исполнитель хита «8 Марта». В мартовском интервью ФАН он посоветовал всем мужчинам не прекращать радовать своих любимых вне зависимости от праздника.