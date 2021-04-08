Автомобили на российском рынке за 8 лет стали дешевле в долларах

Москва, 8 апреля. По подсчетам экспертов, машины в России за 8 лет подорожали только в рублях. В долларовом выражении их стоимость даже снизилась.

Аналитики рассматривали период с 2013 года. Например, Lada Granta стоила тогда от 279 000 до 479 000 рублей, сегодня та же машина обойдется в 495–704 тыс. рублей. Прирост в стоимости составил от 216 000 до 255 000 рублей.

Теперь можно сравнить в американской валюте: в 2013 году Lada Granta стоила от 8700 до 15 000 долларов, а спустя восемь лет ценник составляет уже 6590–9300 долларов. В таком пересчете машина не только не подорожала, но и потеряла в стоимости: «Гранта» стала дешевле на 2200–5700 долларов.

Такую же динамику показывают и другие автомобили, например Hyundai Solaris. Эксперты объясняют это отношением курса рубля к доллару. В 2013 году один доллар США стоил около 32 рублей.

АвтоВАЗ ранее заявлял о возможном снижении цен на линейку своих машин за счет увеличения эффективности производства.