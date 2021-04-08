Путин и президент Азербайджана обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры прошли в телефонном режиме. Во время общения были учтены итоги разговора Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшие 7 апреля. Во время беседы, Путин и Алиев договорились об активизации контактов между странами в различных форматах. Были затронуты темы по обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнению положений трехсторонних договоренностей, восстановление транспортных коммуникаций, обеспечения экономического развития.

Путин, Алиев и Пашинян подписали трехсторонние соглашения по Карабаху, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года они вступили в силу. В регион были введены российские миротворцы, а стороны обязались прекратить боевые действия.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее обсудил урегулирование обстановки в Нагорном Карабахе с главой МО Армении Вагаршаком Арутюняном.