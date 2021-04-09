Бредихин заверил, что наступление на Донбасс станет «последним аккордом» Украины

Если армия Украины пойдет в наступление на Донбасс, то ВСУ полностью прекратят свое существование за несколько дней. Об этом в интервью ФАН рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сделал заявление по поводу обострения ситуации на линии фронта в Донбассе. По его словам, развязывание полномасштабных боевых действий против ДНР и ЛНР со стороны киевских властей станет для Украины началом конца.

«Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал он.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственный путь спасения Украины и разрешения конфликта на Донбассе — это вступление Украины в НАТО, Козак отметил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе. Также государственный и политический деятель сообщил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — сказал он.

Козак также прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. По его словам, этот визит вряд ли приведет к обострению событий, но Киев «играет со спичками»

«Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры», — сообщил российский политик.

Российский эксперт Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. По его словам, в последнее время Вооруженные силы Украины не только увеличили количество ударов, но и обстреливают объекты инфраструктуры и мирные населенные пункты ДНР и ЛНР. Поэтому, указал специалист, Киеву был отравлен сигнал, что наступление на Донбасс станет последним аккордом Украины.

«Это заявление оправдывает желание многих, в том числе луганчан и дончан. Наверное, оно говорит о том, что Россия на официальном уровне заявила всему миру, не только Украине, что российские войска не останутся в стороне. Для нынешней Украины нападение на Донбасс станет последним аккордом. Почему заявление последовало как раз в эти дни? Мы видим, что происходит эскалация конфликта в Донбассе. Она сильнее, чем была, например, в прошлом году. Происходят убийства мирных жителей, гибнут дети, целенаправленно разрушается инфраструктура. Причем армия Украины контрено бьет по линиям электропередач и по другим объектам, которые являются жизнеобеспечивающими», — сказал собеседник ФАН.

Антон Бредихин также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заигрался, пытаясь угодить Соединенным Штатам. Эксперт уточнил, что если киевские силовики все же рискнут напасть на Донбасс, то «самая сильная армия Европы» прекратит свое существование.

«Кроме того, началу боевых действий сопутствует большая информационная компания, развернутая Киевом. Видно, что Зеленский заигрался. Актер настолько вжился в свою роль, что не может остановиться. Он регулярно выполняет приказы из Вашингтона, ухудшая ситуацию не только в Донбассе, но и по всей территории Украины. Москва зрело оценивает обстановку и видит, на что способна Украина, которая стягивает в регион вооружения. И, соответственно, в целях защиты граждан в Донбассе будет дан мощный и сокрушительный ответ. И тогда «сильнейшая армия Европы», как киевские власти называют ВСУ, прекратит свое существование всего за несколько дней», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинская правозащитница Татьяна Монтян раскрыла истинную цель визита президента Владимира Зеленского на линию соприкосновения конфликта в Донбасс.