Ученые из США наткнулись на останки древних предков роющих млекопитающих

Вашингтон, 8 апреля. Два новых вида роющих животных, которые обитали на земле около 120 млн лет назад, удалось найти американским палеонтологам.

Животные, следы которых удалось недавно найти экспертам, вероятнее всего, относились к млекопитающим. По мнению экспертов из Американского музея естественной истории, они отличались от своих современных родственников тем, что мастерски умели копать землю и жить под ней.

Предполагается, что один из найденных видов зверей относился к рептилиям, размеры которых могли достигать 30 сантиметров, поделились эксперты. Во втором случае животные были похожи на современных сумчатых и плацентарных млекопитающих. По оценкам специалистов, они населяли землю около 120 млн лет назад.

Группа палеонтологов из России и США нашла останки неизвестного динозавра во время раскопок в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана. Как сообщалось ранее, его назвали Dzharatitanis kingi.