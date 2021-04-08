Газовые цены на рынке Европы вернулись на уровень 2018 года

Москва, 8 апреля. Стоимость природного газа в европейском регионе на фоне активной закачки сырья в подземелья и похолодания достигла максимума с осени 2018 года и превысила 250 долларов.

Цена природного газа на нидерландском хабе TTF на споте составляет выше 252 долларов за тысячу кубометров. Ключевым драйвером роста газовых цен на европейском рынке является его закачка в подземные хранилища (ПХГ), так как регион после холодной зимы вошел в весенний сезон с рекордно низкими запасами.

Участники рынка начали активно закачивать газ в ПХГ еще в конце марта, что продолжает удерживать цены на сырье на высоком уровне. Европейские хранилища заполнены на 31% (тогда как на конец зимы было 29%). За зиму было выкачано порядка 69 млрд кубометров топлива, что на 24 млрд кубометров больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ».

В европейском регионе наблюдается холодная зима, и дополнительные потребности в топливе подталкивают ценовой уровень вверх, заявила Мария Белова из Vygon Consulting.

Газовый холдинг «Газпром» ранее сообщил о рекордно низком уровне наполненности хранилищ топлива в странах Европы.