Совы vs. жаворонки: сомнолог Мелехин о новой классификации инсомнических субтипов

Как никогда не встретятся Солнце и Луна, так никогда любители вставать пораньше не поймут полуночников, а приверженцы ночного образа жизни не разделят чувства «ранних пташек» к утренним подъемам. Традиционное деление на «сов» и «жаворонков» широко используется для описания связанных со сном привычек. Однако исследователи выяснили, что в действительности классификация гораздо сложнее. Клинический психолог высшей категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал ФАН, какие существуют инсомнические субтипы и можно ли изменить связанные со сном привычки.

Что такое инсомнический субтип

По словам сомнолога, деление на «сов» и «жаворонков» — не миф, оно отражает разную активность людей. Однако в настоящий момент принята более интересная и вариативная классификация, которая учитывает особенности работы высшей нервной деятельности, циркадные ритмы, психические, личностные и эмоциональные реакции.

«Каждому человеку свойственен свой инсомнический субтип — предрасположенность к тому, как человек спит, как работают его циркадные ритмы», — объяснил Мелехин.

Исследователи выделяют четыре основных субтипа. Для того чтобы определить субтип, нужно учесть множество показателей: склонность реагировать на нарушение сна, реакцию на стресс и усталость, время, когда человек испытывает прилив сил. Также эксперты обращают внимание на наличие детских травм, переживаний, наличие экстраверсии или интроверсии, нейротизм, склонность к тревожным размышлениям и привычку быть бдительным или, наоборот, расслабленным. Туда же входят субъективное ощущение счастья, склонность к негативным реакциям и низкой эффективности. Учитываются и такие вещи, как подавленность и сокрытие положительных эмоций.

Первый инсомнический субтип

Человек с первым инсомническим субтипом характеризуется повышенной нервозностью и мобилизацией. У него постоянно присутствует чувство напряжения, проявляется гипербдительность, склонность к подавлению настроения. Это сказывается на здоровье человека, в том числе в виде склонности к тревожным расстройствам. Такой человек больше подвержен заболеваниям, у него может снижаться работоспособность. У людей с первым инсомническим субтипом есть склонность к ошибкам из-за невнимательности.

Второй инсомнический субтип

Люди со вторым инсомническим субтипом испытывают меньше травматического опыта в своей жизни, но они чувствительны к нарушениям сна. Если в их жизни случается что-то негативное, то они реагирует нарушениями сна, бессонницей, короткими пробуждениями. Люди со вторым субтипом зависят от положительных эмоций и вознаграждения.

Третий инсомнический субтип

При третьем субтипе человек каждый день находится в состоянии бдительности, неудовлетворенности. Он чувствует давление времени, ему нужно все успеть.

Четвертый инсомнический субтип

Некоторые исследователи разделяют четвертый и пятый субтипы. Однако в целом последние два субтипа схожи и являются самыми благоприятными для здоровья человека. Люди с четвертым и пятым субтипами характеризуются меньшим стрессом и способны реагировать на жизненные ситуации более гибко. Тем не менее для обоих субтипов свойственна продолжительная бессонница как реакция на жизненные события.

Можно ли изменить субтип

Мелехин отметил, что изменить тип активности — «сова» или «жаворонок» — можно. Для этого существует когнитивно-поведенческая терапия и рекомендации по модификации сна. Но прежде всего нужно понять, зачем нужны изменения. Если человек испытывает проблемы с продуктивностью, работоспособностью, то он может изменить привычки.

Однако инсомнический субтип закладывается на протяжении жизни, поэтому его перестроение требует гораздо больших усилий. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который поможет выявить проблемы и их влияние на качество жизни.