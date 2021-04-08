Крымский депутат Донченко рассказал о ковидных ограничениях в Коктебеле

Симферополь, 8 апреля. Коктебель придерживается стандартных ограничений по COVID-19, рассказал заместитель председателя комитета крымского госсовета по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

В поселке введен масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции. Также существуют ограничения по массовым и развлекательным мероприятиям. Однако к началу сезона глава региона может пересмотреть этот вопрос, подчеркнул крымский депутат. Также Донченко оценил изменения в жизни Коктебеля и других крымских регионов. Он выступил во время пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Завершилась реконструкция Ласточкиного гнезда, туристы смогу выйти наконец-то на балкон, Митридатской лестницы в Керчи, практически закончена реконструкция в городе Саки. В прошлом году отремонтировали набережную в Ялте. Сегодняшние набережные там уже излюбленные места для туристов», — подчеркнул депутат.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал о малозначительном вкладе Украины в развитие полуострова. По его словам, резкие перемены произошли после 2014 года.