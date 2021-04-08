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Крымский чиновник заявил, что дефицит воды на полуострове не коснется туристов

Крымский чиновник заявил, что дефицит воды на полуострове не коснется туристов

Симферополь, 8 апреля. Туристов не коснется проблема водоснабжения, заявил заместитель главы Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Перспективы курортного сезона 2021». В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили возможности россиян отправиться на отдых за рубеж или в пределах страны.

В частности, речь шла о Крыме, как одном из наиболее популярных мест для курортного отдыха в России. По словам Донченко, прошлый год показал, что полуостров может принимать в разы больше туристов, чем это было ранее. Пока еще существует проблема с водоснабжением, однако власти делают многое для ее решения, сказал он.

Крымский чиновник заявил, что дефицит воды на полуострове не коснется туристов

«По результатам крымского геометцентра наши водохранилища заполнены на 40 млн кубометров – это меньше чем было год назад, но правительство не оставляет эту проблему, выделяются средства и идет обновление инфраструктуры водоснабжения», — отметил Донченко.

Крымчане уже привыкли справляться с этой проблемой. На полуострове есть все необходимое для размещения туристов. У каждого существуют емкости с запасами воды, поэтому приезжих дефицит не коснется.

Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов рассказал о строительстве первой опреснительной установки в Ялте.

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