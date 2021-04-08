Крымский чиновник заявил, что дефицит воды на полуострове не коснется туристов

Симферополь, 8 апреля. Туристов не коснется проблема водоснабжения, заявил заместитель главы Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Перспективы курортного сезона 2021». В ходе дискуссии участники мероприятия обсудили возможности россиян отправиться на отдых за рубеж или в пределах страны.

В частности, речь шла о Крыме, как одном из наиболее популярных мест для курортного отдыха в России. По словам Донченко, прошлый год показал, что полуостров может принимать в разы больше туристов, чем это было ранее. Пока еще существует проблема с водоснабжением, однако власти делают многое для ее решения, сказал он.

«По результатам крымского геометцентра наши водохранилища заполнены на 40 млн кубометров – это меньше чем было год назад, но правительство не оставляет эту проблему, выделяются средства и идет обновление инфраструктуры водоснабжения», — отметил Донченко.

Крымчане уже привыкли справляться с этой проблемой. На полуострове есть все необходимое для размещения туристов. У каждого существуют емкости с запасами воды, поэтому приезжих дефицит не коснется.

Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов рассказал о строительстве первой опреснительной установки в Ялте.