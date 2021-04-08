Неправильное питание и частые перекусы могут привести к скачкам уровня сахара в крови

Москва, 8 апреля. Существуют несколько причин нестабильности сахара в крови, рассказала врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова.

В первую очередь, на это влияет неправильная диета. Например, некоторые пациенты думают, что в кефире и молоке содержится только белок, и не считают количество углеводов. Кроме того, в этих продуктах содержится много молочного сахара — лактозы. Для поддержания стабильного сахара в крови человек должен обеспечить себе правильно подобранную диету.

Вредят здоровью и частые перекусы. Так, диетические батончики из злаков или сухофруктов сильно повышают сахар, подчеркнула Павлова.

Третьей причиной нестабильности сахара в крови является отсутствие регулярной физической нагрузки. Также привести к поднятию сахара может неправильный прием лекарственных препаратов, употребление алкоголя или неправильно подобранные БАДы.

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