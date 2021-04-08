Звезда «Гарри Поттера» сыграет Елизавету II в пятом сезоне сериала «Корона»

Лос-Анджелес, 8 апреля. Стало известно, кто сыграет британскую королеву Елизавету II в пятом сезоне сериала «Корона». Представительницу династии монархов воплотит на экране звезда фильмов о Гарри Поттере.

Первый сезон «Короны», рассказывающий о начале правления Елизаветы II, вышел в 2016 году на стриминговой платформе Netflix. Роль молодой королевы сыграла актриса Клер Фой, которая снялась и во втором сезоне исторической саги.

В третьем и четвертом сезонах в Елизавету II перевоплотилась Оливия Колман. За эту роль актриса получила «Золотой глобус» и премию гильдии киноактеров США.

Ранее стало известно, что съемки пятого сезона «Короны» стартуют летом 2021 года, а исполнительница главной роли сериала снова изменится. Как выяснило издание Variety, в продолжении королеву сыграет Имельда Стонтон. В серии фильмов «Гарри Поттер» она исполнила роль Долорес Амбридж.

Британское правительство относится к сериалу «Корона» без энтузиазма. В Лондоне отмечали, что сюжет сериала нельзя назвать полностью соответствующим реальности. В Великобритании даже призывали Netflix предупреждать зрителей о том, что «Корона» содержит художественный вымысел.