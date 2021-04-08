Путин принял отставку главы Ульяновской области

Москва, 8 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Отмечается, что российский лидер назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы области. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее губернатор Ульяновской области заявил, что подал главе государства прошение о своей добровольной отставке. По словам Морозова, он намерен принять участие в выборах в Государственную думу РФ.