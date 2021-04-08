Галкин рассказал, как Пугачева выступала в Припяти после аварии на ЧАЭС

Москва, 8 апреля. Юморист Максим Галкин рассказал об одном из самых запоминающихся концертов своей супруги, певицы Аллы Пугачевой. Примадонна выступала для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

На своей странице в Instagram Галкин сообщил, что они с женой стали одними из первых зрителей фильма Данилы Козловского «Чернобыль». Звездная пара высоко оценила кинокартину, посвященную страшной трагедии, и юморист назвал ленту талантливой работой. Шоумен отметил, что для Примадонны это не просто фильм, а часть ее жизни, ведь в 1986 году, когда после аварии прошло совсем мало времени, певица и ее коллектив выступили в Припяти по просьбам ликвидаторов.

«Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души», — написал Галкин.

Шоумен отметил, что это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и улыбками, которые наконец появились на лицах измученных людей. Многие из зрителей того выступления были обречены на болезнь или смерть, подчеркнул Галкин.

«Перед Аллой сидели самоотверженные люди, герои наших дней», — подытожил супруг Примадонны.

Премьера фильма «Чернобыль» Данилы Козловского состоится в российских кинотеатрах 15 апреля. Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал в комментарии ФАН, чего ждет от этой ленты, а также похвалил режиссера за творческую смелость.