Пьяный сибиряк ударил ножом школьника в Красноярске

Красноярск, 8 апреля. Медики борются за жизнь девятилетнего мальчика, который пострадал от рук пьяного мужчины в микрорайоне «Взлетка». Незнакомец ударил школьника ножом в шею.

Незадолго до инцидента мальчик шел вместе со своим другом в гости к общему знакомому. В подъезде дома №12 по улице Молокова на них напал незнакомый мужчина. Он отбил школьника у друга, завел его к себе в квартиру и ударил ножом в шею.

Спустя несколько минут в подъезд вышли другие жильцы дома, они услышали крики подростков и вызвали на место ЧП полицию. Также они смогли скрутить мужчину и продержать его до прибытия правоохранителей.

В результате нападения школьник выжил, но получил серьезную травму. Сейчас мальчик находится в одной из больниц города, где ему оказывается необходимая помощь.