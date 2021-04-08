Российским туристам назвали условия посещения Абхазии в пандемию

Москва, 8 апреля. Туристов из России с нетерпением ожидают в Абхазии. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала об условиях посещения страны в пандемию коронавируса.

По словам эксперта, иностранных путешественников в Абхазии ожидают с нетерпением. После улучшения эпидемиологической ситуации в зимне-весенний период там наблюдался рост туристического потока. При этом для въезда в страну не требуется предоставлять никаких справок, а также нет необходимости соблюдать карантин.

«Надо только желание посетить Абхазию и приобрести путевку. Пандемийные требования такие же, как в России: маски, социальная дистанция и прочее», — объяснила Калягина на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

К туристическому сезону в Абхазии отстроили новые отели. Их должны были открыть еще в прошлом году, однако некоторые из них встретят гостей только в 2021 году. Власти страны готовятся к наплыву туристов. Для этого сейчас разрабатывается множество интересных авторских туров.

«В 2020 году наплыв тоже был большой. В среднем к нам приезжают на 10 дней. Много туристов, которые приезжали на один день из Сочи», — отметила Калягина.

Эксперт уточнила, что большинство туристов, приезжающих в Абхазию, уже привито от коронавируса. Сейчас в стране ожидают российскую вакцину. Калягина упомянула, что сейчас на этот счет ведутся переговоры, в связи с чем она надеется, что к летнему сезону начнется вакцинация.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Перспективы курортного сезона 2021», в рамках которой обсуждались открывающиеся возможности для туристов. Например, появившиеся направления в Грецию, Кипр, Хорватию.