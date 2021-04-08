Отпуск 2021: экономия на путевке, автотуризм в Крыму, без справки в Абхазию

Прошедший пандемийный год выдался непростым, особенно для представителей туриндустрии. Коронавирусные ограничения подкосили туроператоров и отельеров. С другой стороны, закрытые границы дали толчок внутреннему туризму. Но готовы ли отечественные курорты к наплыву гостей? Можно ли уложиться в небольшую сумму, путешествуя внутри страны? Чем встретят отдыхающих Крым и Абхазия? Введут ли ковид-паспорта для выезда за рубеж? Эти вопросы обсудили представители сферы туризма и журналисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас общая тенденция рынка — это восстановление турпотока на внутреннем рынке. Планируется, что порядка 80% продаж составят туры в пределах России, и только 20% — выезды за рубеж. Дополнительным стимулом к путешествию по стране стала программа туристического кешбэка, сказал Барзыкин. Благодаря государственным субсидиям туристы могут сэкономить на стоимости тура до 20%.

«Внутренний туризм сейчас очень активен. На майские праздники идут активные продажи в Крым и Сочи. Сейчас действует специальная программа. Турист может самостоятельно с помощью карты «Мир» оплатить тур и получить до 20% возврата. Очень интересно, что сегодня продажи без кешбэка не обходятся. Надо сказать, что в этом году действуют крупные национальные маршруты, всего около 10 направлений. Крупные операторы взяли туры на Байкал, Алтай, в Калининград и другие регионы. Ростуризм субсидирует эти поездки. И есть большая разница, поедет человек на Алтай за 40 или за 70 тысяч рублей», — поделился участник прямого эфира.

Что касается поездок за рубеж, то решение по ковид-паспортам еще не принято. В преддверии сезона на эту тему идут бурные дискуссии не только в России, но и в странах Евросоюза. По мнению эксперта, многое будет зависеть от решения, которое будет принято на следующей неделе в ЕС относительно сертификации вакцины «Спутник V». Но уже сейчас Греция, например, одобрила пропуск туристов, привитых российской вакциной, рассказал Барзыкин.

Обсуждая отечественные курорты, в первую очередь всегда упоминают Сочи и Крым. Но если в Сочи постолимпиадная инфраструктура вопросов не вызывает, то с Крымом, которому в наследство от Украины достались разрушающиеся набережные, разбитые дороги и устаревшие коммуникации, ситуация сложная. Сможет ли полуостров достойно встретить возросший поток туристов? Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко рассказал, что по итогам прошлого года уже понятно, что Крым может принимать гораздо большее число туристов. И хотя в республике проблем хватает, с той же водной блокадой, поэтапно они решаются.

«По результатам крымского гидрометцентра наши водохранилища заполнены на 40 млн кубометров — это меньше, чем было год назад, но правительство не оставляет эту проблему: выделяются средства и идет обновление инфраструктуры водоснабжения. Проблема ведь в том, что вода буквально текла по дырявым трубам. Но мы уже давно живем с этой проблемой, и я могу сказать, что все средства размещения готовы к туристам: у каждого есть емкости с запасом воды, поэтому гостей проблемы водоснабжения не коснутся», — уверенно заявил он.

Объекты привлечения туристов тоже постепенно восстанавливаются, отметил Донченко. Так, уже отреставрировано Ласточкино гнездо и Митридатская лестница, приведены в порядок набережные Ялты и города Саки. Большое внимание было уделено транспортной инфраструктуре. По мнению спикера, автотуристы очень приятно удивятся: этим летом в западную, северную и центральную часть полуострова уже можно будет доехать по новым дорогам. В целом он отметил, что за прошедшие семь лет для развития туризма в республике было сделано многое: открыто порядка 44 новых отелей, построено более трех тысяч новых номеров, проведена реконструкция 334 отелей, а обустроенных пляжей, где туристы могут насладиться отдыхом, теперь порядка 445.

Еще одним излюбленным курортом российских туристов является Абхазия. По признанию президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, здесь всегда ждут гостей из России, и предстоящий сезон — не исключение. Она сказала, на данный момент россияне могут беспрепятственно посетить страну: карантина для прибывающих нет, и справка при въезде тоже не требуется. К тому же, несмотря на общее повышение стоимости продуктов питания, которые завозятся в основном из РФ, Абхазскому союзу туризма удалось договориться с отельерами о заморозке цен на этот сезон.

«Новые отели построены и ждут гостей, они готовились к 2020 году, но есть те, которые откроются только в этом году. Мы ждем горячий сезон и прогнозируем наплыв туристов. Для них разработано много новых интересных авторских туров», — прокомментировала Калягина.

Президент Абхазского союза туризма также добавила, что сейчас в республике действуют стандартные коронавирусные ограничения: необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При этом, по ее наблюдениям, большинство туристов, пребывающих из России, уже привиты. Самим гражданам Абхазии повезло меньше. Переговоры о поставках российской вакцины в страну еще идут. Но Калягина выразила уверенность, что их результат не заставит себя долго ждать, и уже к летнему сезону будут привиты и местные жители, что сделает отдых в республике еще безопасней.