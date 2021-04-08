Комитет по возвращению активов экс-президента Судана критикуют за политическую чистку

Комитет, сформированный для взыскания средств и активов свергнутого президента Судана Омара аль-Башира и его соратников, заявил, что структура вернула сотни миллионов долларов в госказну, однако столкнулась с критикой собственных действий и сопротивлением.

Юрист, политик и член комитета Вайди Салех заявил, что возвращены миллиард долларов Минфину и 4,4 миллиона Министерству по делам религий и благотворительных фондов. По его словам, прогресс работы коллегиального органа рассматривается в стране как решающее испытание для мирного перехода к демократическому правлению. Однако период власти Аль-Башира укоренился достаточно глубоко.

«Любой, кто стоит перед лицом демонтажа старого режима, либо является его частью, либо его интересы связаны с ним, поэтому его пытаются сохранить», — сказал Вайди Салех.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, чего добилась данная структура и почему деятельность комитета окрестили «избирательным правосудием».

Возвращение активов

Омар аль-Башир управлял страной почти 30 лет. Но в 2019 году в результате военного переворота президента свергли и отправили в заключение за измену, коррупцию и другие преступления.

Государство на три года перешло под руководство Суверенного совета во главе с Абдул Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министра Абдаллы Хамдока, который в феврале 2021 году представил новое правительство республики, сформированное по итогам работы Совета партнеров переходного периода.

В 2020 году коллегиальный орган начал раскрывать элитную собственность эпохи Аль-Башира, включающую крупные объекты недвижимости на берегу Нила и в столице, плодородные сельскохозяйственные земли и прибыльные компании. Министр информации и официальный представитель правительства Хамза Балул заявил, что комитет выполняет конституционные обязанности, поэтому усилия по возвращению активов высоко оценивают в стране.

Структура, в которую входят политики, военные командиры и правительственные чиновники, проработает до конца переходного периода. Комитет уже взыскал более 50 предприятий, 60 организаций, миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий и 20 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Среди возвращенных государству активов — отели, школы, заводы и поле для гольфа на окраине Хартума. По словам Вайди Салеха, все объекты продолжат функционировать.

Политическая чистка

Среди других заявленных целей комитета — чистка государственных учреждений от сторонников экс-президента, поскольку многих чиновников, которые поддерживали бывшего лидера, выдвинули на более высокие посты в правительстве в рамках политики «расширения прав и возможностей».

Это возмутило тех, кто пострадал от работы структуры. Суданцы устроили акцию протеста в Хартуме в прошлом месяце, чтобы заявить об увольнении семи тысяч человек с гражданской службы без видимых причин и возможности пересмотреть решение.

«Вы считаете нас ответственными, говорите нам, какой закон мы нарушили, и мы ответим», — сказала Сафия Ахмед, бывший юрисконсульт Министерства юстиции, которую уволили в 2020 году.

Некоторые граждане описывают комиссию как средство достижения легких политических выгод для правительства, борющегося за сдерживание экономического кризиса, в то время как других беспокоит хрупкая правовая основа.

Декан юридического факультета Хартумского университета Мохамед Абдеслам считает, что лучше сформировать группу не политиков, а независимых уполномоченных людей, которые применят закон ко всем одинаково.

«Нынешнюю практику можно охарактеризовать как избирательное правосудие», — сказал он, предупредив о необходимости учитывать юридические процедуры.

Коллегиальный орган отметил, что не отвечает за неспособность апелляционного комитета и суда пересмотреть решения. Вайди Салеха разъяснил, что уволили только тех, кто решительно выступал против свержения Аль-Башира.

Военный переворот произошел в 2019 году, но поддерживавшие экс-президента граждане сталкиваются с давлением и сейчас. Комитет негласно окрестил их «врагами» и вынуждает расплачиваться за политические взгляды. Прогресс работы коллегиального органа рассматривается в стране как решающее испытание для мирного перехода к демократическому правлению, однако пострадавшие суданцы не видят ничего общего между его действиями и народовластием.