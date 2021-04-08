Топ-5 скандалов из-за использования нецензурной лексики

Великий и могучий, многогранный и бесконечно богатый русский язык позволяет нам поведать миру о мельчайших оттенках своего настроения, неприязни к кому-либо и философском взгляде на жизнь. Впрочем, иной раз использование его отдельных частей приводит к возникновению таких ситуаций, которые уже с трудом поддаются понимаю.

В этом материале мы подобрали для вас топ-5 скандалов, причиной которых стало употребление нецензурной лексики.

Розовая кофточка

Открывает нашу подборку певец Филипп Киркоров. Пресс-конференция в Ростове-на-Дону в 2004 году с его участием надолго врезалась в народную память. Тогда у артиста случился конфликт с журналисткой Ириной Ароян. Предметом жаркого спора стало количество ремейков в творчестве звезды. После перечисления своих оригинальных композиций исполнитель решил акцентировать внимание на гардеробе представительницы СМИ, и сообщил, что, помимо прочего, его раздражает ее розовая кофточка. После чего народный кумир выразил мнение, что женщина плохо знакома с его работами, рекомендовал учесть сей печальный опыт в будущем и настоятельно попросил удалиться с мероприятия. Вишенкой на торте стала рифма артиста, незамедлительно прозвучавшая в ответ на укорительно сказанное журналисткой слово — «звезда».

Флешмоб

Не меньшее впечатление на публику произвела и нецензурная брань, содержащаяся в посте в аккаунте социальной сети Twitter Роскомнадзора. В тексте сообщения было высказано глубокое недоумение и сожаление, вызванное тем удручающим обстоятельством, что зачастую пользователи интернета не утруждают себя излишним осмыслением всего массива чувств, что обрушивает на них повседневность. В результате люди выплескивают в виде текста свои мысли и эмоции, не скупясь в выражениях. В то время как, по замечанию автора поста, маскировка нецензурной брани еще ни у кого не вызвала внезапную потерю конечностей. Впрочем, уже вскоре после укорительного сообщения пресс-секретарь ведомства пояснил, данная публикация стала частью флешмоба. Его целью было продемонстрировать аудитории способ маскировки нецензурной лексики.

Пишется не так, как слышится

В определенный момент учительница школы №14 города Уссурийска решила провести ликбез для своих учеников старших классов. Казалось бы, ситуация самая обычная. Вот только предметом рассмотрения стала лексика, абсолютно точно неприменимая ни в учебной литературе, ни в общении в стенах образовательного учреждения. На записи урока, сделанной школьниками на мобильный телефон, видно, что отдельные тонкости корректного написания многосоставного слова с двумя корнями и соединительной гласной стали для ребят полной неожиданностью.

Скопировать — Вставить

В мотивировочной части судьи Канского городского суда в свое время тоже были замечены слова, которым там делать нечего. Причиной такого конфуза стало то обстоятельство, что ненормативная лексика содержалась в доказательной части приговора и входила в состав фоноскопической экспертизы. Скорее всего, эксцентричное содержимое было по невнимательности скопировано из обвинительного заключения. От потери мантии судью спасли внушительный послужной список и безупречная репутация.

Вам белым по белому написано!

Если в предыдущем случае нецензурная лексика могла внедриться в судопроизводство по неосмотрительности, то в данном эпизоде уповать на волю случае уже гораздо труднее. В документе Арбитражного суда Москвы, посвященном процедуре банкротства одного общества с ограниченной ответственностью, в ходе ксерокопирования обнаружилось настоящее тайное послание. Впрочем, скорее это уместнее назвать пожеланием из двух слов. Оно было написано белым цветом, поэтому оставалось незаметным для человеческого глаза. Сообщается, что по итогам служебной проверки к виновному лицу были приняты меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что жителей Симферополя возмутила продажа ежедневников с нецензурными выражениями.