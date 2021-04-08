Женатый адыгеец получил срок за выпавшую из окна его квартиры подругу

Майкоп, 8 апреля. Суд приговорил жителя Адыгеи, виновного в смерти своей подруги, к 5,5 годам тюрьмы. Как стало известно ФАН, женщина выпала из окна четвертого этажа при попытке сбежать от осужденного.

22 декабря 2018 года на пульт дежурной части полиции поступило сообщение об обнаружении трупа женщины под окном пятиэтажки на улице Красная в поселке Энем. Оперативно-следственная группа выяснила, что пострадавшую не выпускал из квартиры ее знакомый.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Юрий Адактилиди.

Осужденный не признал своей вины. Он утверждал, что насильно не удерживал женщину.

«Жертва пришла днем к своему знакомому, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Вечером она захотела пойти домой, потому что ее ждали двое несовершеннолетних детей. Мужчина вставил ключ в замок входной двери и перекрыл выход своей гостье».

Приятельница стала настаивать на том, чтобы ее выпустили на волю, однако в ответ получила от товарища несколько ударов по лицу.

«После этого потерпевшая решила спуститься с четвертого этажа через окно. Но во время опасного эксперимента оступилась и сорвалась в низ. Умерла она сразу же на месте происшествия», — дополнил источник.

До решения суда мужчина находился в следственном изоляторе.

«Осужденный ранее был судим за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он женат, и у него на иждивении малолетний ребенок. Несчастье с женщиной произошло в тот момент, когда супруга осужденного после скандала ушла из дома. Предположительно мужчина хотел изнасиловать женщину, и она ему отказала», — резюмировал источник.

Недавно суд признал виновным адыгейца и приговорил его к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев. Исправляться он будет в колонии строгого режима.