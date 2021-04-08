Разлив рек в штате Мерида, Мадуро сообщил о новом пакете экономической помощи

Тревога объявлена в штате Мерида из-за разлива рек, неизвестные лица застрелили мужчину в Сур-дель-Лаго, мэр Сукре отмечал дома пациентов с СOVID-19, ДТП в Сан-Бернардино, Мадуро сообщил о новом пакете экономической помощи. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Половодье в Мериде

Обильные дожди привели к разливу рек в ряде районов штата Мерида. Местные жители и журналисты публикуют в социальных сетях видеозаписи из районов стихийного бедствия.

#7Abr #Mérida..Vecinos del sector Simón Bolívar reportan crecida del río Albarregas .Protección Civil, Bomberos y Policía están atendiendo la emergencia pic.twitter.com/4kqSsQZWn2 — Leonardo León (@leoperiodista) April 8, 2021

Десятки домов в разной степени пострадали из-за разлива реки Альбаррегас в районе Ла-Вега города Мерида, столицы одноименного штата. Местные жители обратились к властям с просьбой оказать экстренную помощь после того как несколько человек, в том числе дети, получили травмы. Силы безопасности прибыли в зону происшествия.

#7Abr #Mérida..Río Albarregas afectó varias viviendas en el sector La Vega(Glorias Patrias). Cuerpos de seguridad en el sitio y funcionarios de la gobernación pic.twitter.com/K7FNKaC0De — Leonardo León (@leoperiodista) April 8, 2021

Схожие ситуации возникли в районах Симон Боливар и Чоррос-де-Милья. Туда были отправлены пожарные бригады и полицейские.

#8Abr 8:40am #Mérida #Lluvias @jquinteronews: Braulio Calderón, afectado del sector Cruz Verde, su casa cedió al pie del río Albarregas, afectando una de las habitaciones del inmueble, luego de las precipitaciones registradas anoche en la ciudad. pic.twitter.com/3b4Ur4y9xQ — Reporte Ya (@ReporteYa) April 8, 2021

Убийство в Сур-дель-Лаго

Охранник Национального экспериментального университета Сур-дель-Лаго Энрике Гонсалес Окендо стал случайной жертвой во время перестрелки между бандитами и полицейскими, сообщает El Pitazo. Согласно показаниям очевидцев, Окендо был застрелен, когда шел на работу. Полиция штата Сулия и Национальное управление по борьбе с убийствами и похищениями людей ведут расследование.

Аэродромы наркоторговцев обнаружены в Сулии

С начала 2021 года в штате Сулия венесуэльскими военными были обнаружены 13 тайных взлетно-посадочных полос и один речной порт. Об этом сообщается в пресс-релизе Оперативной зоны по комплексной защите (ZODI) Сулия.

Señor @vladimirpadrino en @FundaREDES_ hemos denunciado la existencia de laboratorios en el Zulia, pistas clandestinas, lo invito a sacar a la Guerrilla ELN y FARC de Catatumbo,Jesús María Cemprum, La Guajira,Jesús Enrique Lozada. Son públicas sus operaciones así como en Tachira https://t.co/YFWV88LDyt pic.twitter.com/Wn6qJdgrD8 — Javier Tarazona (@javiertarazona) April 6, 2021

В период пандемии наркокартели продолжали создавать новые пункты для контрабанды своего товара в труднодоступных и безлюдных районах. 13 посадочных полос, обнаруженных военными, находятся недалеко от границ с Колумбией, у муниципалитетов Кататумбо, Хесус-Мария-Семпрун и Мачикес. За 2020 год силы безопасности Венесуэлы уничтожили 21 взлетно-посадочную полосу, 79 нарколабораторий и изъяли 43 самолета в результате 53 операций по борьбе с наркотрафиком.

Из штата Сулия наркотики — в первую очередь кокаин — воздушным и морским путем перевозятся в такие страны Центральной Америки, как Гватемала и Белиз. Оттуда их переправляют потребителям в США.

ДТП со смертельным исходом

85-летняя женщина и 9-летний ребенок погибли в результате обвала стены после того как грузовик врезался в дом, в котором они находились. ДТП произошло в городе Кальдерас муниципалитета Боливар (штат Баринас).

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление и врезался в здание.

Расследование против мэра

Прокуратура Венесуэлы открыла расследование против мэра муниципалитета Сукре Луиса Адриана Дуке в штате Яракуй. Его обвиняют в том, что он отмечал дома пациентов, заболевших COVID-19, рассказал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

1) #SEGREGACIÓN HOY el MINISTERIO PÚBLICO aperturó investigación penal al Alcalde Luis Adrián Duque de Yaracuy, quien de manera unilateral y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la #pandemia: marcó macabramente las casas de pacientes que sufren Covid19 pic.twitter.com/SjdXAdlCdb — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 8, 2021

Сааб заявил, что прокуратура совместно с Управлением народного омбудсмена приняло решение «снять неуместные таблички, развешенные на отдельных домах в Сукре». Прокурор расценил действия Дуке как «попытку сегрегации» пациентов с COVID-19.

Нехватка медиков в Ларе

Власти больницы Пастор Оропеса города Баркисимето в штате Лара закрыли неонатологическое отделение из-за нехватки медицинского персонала для обслуживания пациентов.

Ayer fue cerrada la unidad de retén de neonatología del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto por falta de personal para atender y equipos médicos. HILO pic.twitter.com/AwBNjTCAx1 — Junior Parra (@JuniorParra19) April 7, 2021

По словам президента профсоюза рабочих Венесуэльского института социальной защищенности Альберто Домингеса, многие сотрудники больницы уволились из-за плохих условий работы и отсутствия необходимых мер для защиты от пандемии.

Центральная Венесуэла

ДТП в Сан-Бернардино

Водитель автомобиля врезался в две другие машины вследствие превышения скорости в районе Сан-Бернардино в муниципалитете Либертадор в Каракаса. Об этом проинформировало новостное агентство VPITV.

#AhoraVPItv | Fuerte accidente de tránsito sorprendió a los vecinos de San Bernardino, en Caracas, la tarde de este martes. #7Abr



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/JIfe49ujKd — VPItv (@VPITV) April 7, 2021

На записи с уличной камеры видеонаблюдения видно, как водитель автомобиля, превышавшего скорость, потерял контроль и столкнулся с двумя припаркованными машинами.

Политика

Чили планирует депортацию венесуэльских мигрантов

Власти Чили планируют депортировать примерно более тысячи венесуэльских мигрантов в течение ближайших девяти месяцев. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Чили. Процесс депортации будет осуществлен до 12 апреля 2021 года, на эти цели выделят 300 млн песо (420 тыс. долларов).

Мигрантов вывезу 15 рейсами.

«Данная ситуация свидетельствует об изменениях в феномене миграции в Чили. Многие не соблюдают правила и въезжают в страну без законных оснований», — отметил замминистра внутренних дел Чили Хуан Франсиско Гальи.

Гуманитарные вопросы

Меры поддержки населения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в телеэфире о новом пакете мер экономической поддержки граждан. Пакеты помощи получат 15 миллионов граждан, чье экономическое положение было особенно затронуто в период пандемии.

El presidente Nicolás Maduro anunció este martes 6 de abril que, debido a la segunda ola de la covid-19 en el país, pondrá en marcha un nuevo paquete de ayuda económica para las personas que se encuentran registradas en el sistema patria. pic.twitter.com/SpAWcR34m6 — Diario Panorama (@diariopanorama) April 7, 2021

Кроме того, цену на воду и свет сократят для 18 млн венесуэльцев.

«Граждане страны, которые зарегистрированы на платформе Patria, получат скидку в 25% при оплате коммунальных услуг воды и электроэнергии за апрель и май», — заявил Мадуро.

Patria («Родина») — государственная криптовалютная платформа, которую продвигает правительство Венесуэлы. Постепенно планируется перевести выдачу пособий и зарплат госслужащим в Patria из-за быстрой инфляции боливара.

Пандемия коронавируса

За минувшие сутки в Венесуэле зарегистрировано 1115 случаев COVID-19, из которых один был ввезен в государство из-за границы. От последствий заболевания коронавирусом скончались 12 человек.

#7Abr #Coronavirus #Venezuela

El país contabilizó enas últimas 24 horas 170.189 casos en total de los cuales:

14.461 Activos

154.023 Recuperados

1.705 Fallecidos.



Caracas presenta hoy el mayor número de contagios, en 21 de sus 22 parroquias.#ReporteYa pic.twitter.com/815BDXBvV4 — Reporte Ya (@ReporteYa) April 8, 2021

Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичном округе.

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 170 тысяч случаев COVID-19 и 1705 летальных исходов.