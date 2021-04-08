Хирург назвал главные правила безопасной пластической операции

Москва, 8 апреля. Уголовное дело после смерти женщины во время пластической операции возбудили в Луховицах. Пациентке ввели анестетик, вызвавший отравление.

Чтобы подобной ситуации не произошло, необходимо определить, есть ли у человека аллергия на лекарственные препараты. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев.

«Как правило, анестезия при пластических операциях предусматривает разведение лидокаина в различных соотношениях. Раствор бывает двухпроцентным и десятипроцентный. Существует концентрация лидокаина, которая будет действительно опасна для жизни», — объяснил медик в беседе с «Радио 1».

Во время операции обязательно должны присутствовать анестезиолог, анестезист и реаниматолог. Однако даже несмотря на принятие закона об обязательных требованиях для клиник пластической хирургии, остается процент тех, кто может позволить себе сэкономить на жизненно важных для пациента вещах, заключил Ковынцев.

Ранее стало известно, что новосибирские врачи провели уникальную операцию «хрустальной девочке». Специалисты впервые провели операцию по установке стержней на обе ноги.