Читатели «Радио Свобода» выступили против участия фильмов Навального в киноконкурсе «Белый слон»

Москва, 8 апреля. Аудитория «Радио Свобода» (признано иноагентом) не считает фильм блогера Алексея Навального достойным кинопремии.

Фильм блогера Алексея Навального был номинирован на спецприз «Событие года» Национальной премии кинокритиков и кинопрессы за 2020 год «Белый слон». В Twitter-аккаунте «Радио Свобода» (признано иноагентом) был опубликован опрос для читателей на тему «достойны ли фильмы Навального кинопремий?». Результаты голосования на 15:30 по московскому времени 7 апреля показали, что 82% респондентов аудитории не считает фильмы блогера и его команды заслуживающими награды.

Номинация фильма Навального на спецприз вызвала неодобрение у кинорежиссера Андрея Кончаловского, пишет «ПолитЭксперт». Он попросил снять свою киноленту «Дорогие товарищи!» с конкурса из-за несогласия с действиями руководства. Решение выставить на премию политизированный материал является ошибочным, уверен Кончаловский.

«Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства», — выразил мнение режиссер.

Эксперты ранее обсудили снятие с конкурса фильма «Дорогие товарищи!» из-за номинации Навального на получение премии.