Терапевт Кондрахин рассказал, когда пациентов с COVID-19 будут лечить «КОВИД-глобулином»

Москва, 8 апреля. Уникальный препарат «КОВИД-глобулин» для лечения пациентов от коронавируса будут использовать в больницах уже осенью, сообщил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Препарат разработали российские исследователи. Его начнут использовать в стационарах страны после завершения второй и третьей стадий клинических испытаний, объяснил Кондрахин «Радио 1». Сроки исследований устанавливают согласно протоколу и требованиям Минздрава РФ.

«КОВИД-глобулин» создан из иммуноглобулинов, которые вырабатываются в организме переболевших коронавирусом. Речь идет о плазме крови доноров. Флакон препарата составляет 20 миллилитров. Дозы будут вводить, исходя из массы тела и течения болезни пациента.

До этого сообщалось, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение второй и третьей стадий клинических испытаний лекарства «КОВИД-глобулин». Подобный препарат первым в мире прошел государственную регистрацию.