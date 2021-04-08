Глава Абхазского союза туризма рассказала о плюсах путешествий в регион для россиян

Санкт-Петербург, 8 апреля. Россияне могут комфортно чувствовать себя во время отдыха на территории Абхазии. О прелестях путешествий в регион рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Туристам из России удобно отдыхать в Абхазии, так как здесь находится рублевая зона, поделилась эксперт в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В местных магазинах и гостиницах есть экологические продукты, которые поставляют фермеры, однако сейчас их стоимость растет.

«Но мы с отельерами договорились, что цены повышать не будем. Обед стоит от 350 рублей, есть бизнес-ланч за 300 рублей», — рассказала Калягина.

Нередко в российских магазинах под видом вин из Абхазии продают продукцию, которая делается в Краснодарском крае, добавила глава Абхазского союза туризма. Калягина призвала внимательнее изучать информацию на этикетке, чтобы не ошибиться. Стоимость винных напитков в Абхазии стартует от 250 рублей, к которой добавляется еще цена за доставку.