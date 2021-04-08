Сотрудники гуманитарной организации обвиняются в сексуальном насилии в Конго

Браззавиль, 8 апреля. Два сотрудника миссии британской гуманитарной НПО Oxfam в Демократической Республике Конго обвиняются в сексуальном насилии.

Осведомители утверждают, что еще в феврале 2020 года НПО получила сообщения о превышении полномочий со стороны 11 сотрудников миссии в Конго, в том числе высшего руководства, однако никакой реакции не последовало. По их словам, после подачи заявлений им поступали неоднократные угрозы, в том числе угрозы убийством.

«Мы потеряли доверие к НПО Oxfam и тем принципам, которые она якобы защищает», — добавляют осведомители.

Сотрудники британской гуманитарной организации уже не раз обвинялись в подобных преступлениях: в 2015 году появились первые сообщения о домогательствах в отношении местного населения ДРК. Расследования по обвинению в сексуальном насилии также проводились в офисах НПО на Гаити, где в 2010 году директор миссии был обвинён в домогательствах, факты которого были подтверждены внутренним расследованием.

Действия сотрудников гуманитарной организации, которая должна защищать местное население, а не подвергать ещё большему насилию, не помешали Великобритании снова назначить Oxfam своим доверенным бенефициаром.