Главу следственного управления полиции Симферополя арестовали за крупную взятку

Симферополь, 8 апреля. Начальника Следственного управления УМВД по Симферополю, который стал фигурантом дела о получении взятки, заключили под стражу, сообщили в СКР.

В феврале местный бизнесмен, пытаясь избежать уголовной ответственности по факту мошенничества, обратился к знакомым с просьбой помочь. В результате посредники вышли на начальника СУ УМВД России по Симферополю. Сотрудник МВД потребовал денежное вознаграждение за услуги.

Взятку в размере 7,5 млн рублей пытались передать в одном из развлекательных заведений вечером 5 апреля. Фигурант был тут же задержан оперативниками. В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски, изъяли предметы и документацию, представляющие интерес для следствия.



Сегодня, 8 апреля, по ходатайству следователя высокопоставленному полицейскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня. Расследование дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.