Затерянный древний город обнаружили египетские археологи в песках Луксора

Каир, 8 апреля. Затерянный в песках древний город обнаружили археологи на юге Египта, в небольшом городе на правом берегу Нила.

Возраст находки превышает 3400 лет. Об этом рассказал глава египетской археологической миссии Захи Хавас. По его словам, раскопки начались в сентябре 2020 года, задачей было найти погребальный храм фараона Тутанхамона.

«Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашим взорам», — поделился Хавас.

На удивление город хорошо сохранился: стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены различной утварью. У археологов сложилось впечатление, что жители просто ушли, оставив все на своих местах.

Археологи-любители из Великобритании ранее обнаружили уникальную находку — редчайшее кольцо эпохи Тюдоров. Эксперты считают, что кольцо имеет валлийское происхождение.