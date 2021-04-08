Хуснуллин: жилье в России подорожало в среднем на 12%

Москва, 8 апреля. Вице-премьер рассказал об этом на совещании президента РФ с правительством. Собравшиеся оценили итоги исполнения посланий Владимира Путина Федеральному собранию за два года.

Марат Хуснуллин отметил, что фактор льготной ипотеки не был единственным. На общий подъем стоимости жилья влияли в том числе перебои в поставках материалов для строек. Кроме того, резко сократилось количество трудовых мигрантов, что вызвало прирост себестоимости работ.

«Мы работаем над увеличением средств, в том числе из ФНБ, на создание инфраструктуры. У нас подготовлены такие предложения: это и дороги, и инженерная инфраструктура. В ближайшее время мы их вам внесем на утверждение», — обратился он к президенту.

Предложение вице-премьера состоит в том, чтобы направить часть денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию коммунальных структур в регионах. Хуснуллин рассчитывает, что снижение аварийности и повышение безопасности обеспечит возвратность средств.

Вице-премьер ранее рассказывал о мерах кабмина, призванных сдержать цены на стройматериалы.