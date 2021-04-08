Жители Испании обвинили США в намерении развязать войну на Украине

Мадрид, 8 апреля. Испанская пресса рассказывает о ситуации на Украине и стремлении Киева вступить в НАТО, что вызывает тревогу у простых испанцев, которые боятся войны.

Испанская газета El País в одной из статей рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО является единственным решением проблемы Донбасса. Читатели издания в комментариях выразили различные опасения по поводу последствий вступления Украины в Альянс. Большинство полагают, что на Зеленского давят США, которые хотят ослабить Европу.

"Открытая война на Украине станет еще одним тяжелым вызовом для огромного ЕС. Если США хотят вставлять палки в колеса евро и военной независимости Европы, лучшее, что они могут сделать, это развязать войну на Украине", — уверен Gabriel Méndez.

Читатель под ником ECOS ECO убежден, что НАТО уже себя исчерпала и не работает. Он считает, что нужно расформировать Альянс, чтобы дать дорогу другим блокам и союзам.

Regreso al Futuro напомнил, что в 2014 году США и ЕС устроили на Украине государственный переворот, приведший к разрушению экономики страны. Сейчас, продолжил он, Киев живет на кредиты и субсидии, а с началом пандемии все только ухудшилось.

"И всю эту ситуацию создали заговорщики с Запада… А если начнется война и кто-то вмешается в Крым, входящий в состав России, Россия всех уничтожит", — отметил он, описывая опасность военной авантюры в Донбассе.

Некоторые комментаторы предложили обратить внимание на агрессивность НАТО.

"Хотел бы я посмотреть на лицо США, если бы в Канаде и Мексике стояли бы российские войска", — сказал читатель под ником LFKGB.

Он вспомнил Карибский кризис, когда на Кубе появились советские ракеты, а мир оказался на грани ядерной войны. Об этом же вспомнил один из британских читателей, который написал комментарий под статьей лондонского таблоида Daily Mail. Он предложил представить, что произойдет, если американские ракеты будут размещены на востоке Украины — в 500 километрах от Москвы. Очевидно, что европейцы солидарны в том, что напряженная ситуация на Украине выгодна только США.