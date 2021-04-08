Юрист объяснила, как нельзя делать перепланировку квартиры

Тула, 8 апреля. Перед тем, как начать перепланировку квартиры, даже если это новостройка, надо выяснить все нюансы. Их очень много. О самых распространенных рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

Оказывается, нельзя объединять вентиляционные каналы кухни и санузла, ставить батареи на лоджию, делать выход из туалета в жилую комнату, переносить кухню на место жилой комнаты. Или же расширять кухню за счет комнаты. Нельзя расширять и санузел за счет жилой комнаты. Исключением является квартира на первом этаже.

Особенно внимательно надо относиться к переносу стен в квартире с так называемой свободной планировкой. Имейте ввиду, что такое понятие вообще отсутствует в жилищном законодательстве. Это всего лишь маркетинговый ход.

«Например, сделать студию, соединив комнату и кухню можно, а вот увеличить кухню за счет комнаты нельзя», — рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

Так что планируя перенос стен в такой квартире надо сначала выяснить у застройщика поэтажный план квартиры.