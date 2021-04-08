Макрон принял окончательное решение закрыть элитную школу французских политиков

Париж, 8 апреля. Французская элитная школа национального администрирования (ENA) будет закрыта. Такое решение на волне протестов "желтых жилетов" принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Ожидается, что уже 8 апреля 2021 года Макрон закроет главную кузницу политических кадров Франции. Школа ENA была основана в 1965 году президентом Франции Шарлем де Голлем и с тех пор из ее стен вышли четыре президента Франции, включая самого Макрона и его предшественника Франсуа Олланда, восемь премьер-министров и бессчетное множество других глав ведомств, европейских политиков и просто крупных бизнесменов.

Основатель школы Шарль де Голль задумывал учреждение как инструмент для слома семейственности французских правящих эшелонов. В первые годы большинство студентов ENA были выходцами из рабочего класса, мечтающими о политической карьере. Однако уже к началу XXI столетия более 70% студентов ENA принадлежали к богатыми семьям, пишет The Guardian.

Решение о закрытии школы Макрон принял еще в 2019 году, на волне протестов «желтых жилетов». Демонстранты, как признается французский лидер, заставили его задуматься о том, как сильно власть отдалилась от простого народа, и принял решение закрыть ENA как символический жест близости демократически избранной элиты и широких народных масс.

«Если мы хотим построить общество равных возможностей и подлинной демократии, мы должны изменить правила приема на работу, карьерного роста и доступа к высшим эшелонам государственной службы. Поэтому мы изменим систему обучения, отбора и карьерного роста, покончив с ENA и некоторыми другими учреждениями», — гласит попавший в Сеть фрагмент посвященной закрытию школы речи французского президента.

Пока неизвестно, будет ли у ENA более доступная альтернатива. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп предлагал основать «Школу государственного управления» — заведение, которое бы отвечало современным стандартами репрезентативности всех слоев общества.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно останавливалось на фигуре Эдуара Филиппа. Французский экс-премьер намерен вернуться в большую политику и сместить Макрона так же, как тот в свое время сместил Франсуа Олланда.