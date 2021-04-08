Асад встретился со спецпредставителем президента РФ по Сирии Лаврентьевым

Дамаск, 8 апреля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад провел встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

Глава САР и российский дипломат обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также направления двустороннего сотрудничества. Одной из тем обсуждения, в частности, стала агрессивная санкционная политика ряда западных стран в отношении Сирии.

Лаврентьев и Асад подтвердили намерение продолжать сотрудничество и прилагать совместные усилия для смягчения последствий несправедливых санкций, которые действуют в отношении народа САР. Российский дипломат от лица Москвы также подтвердил решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил о готовности России и дальше оказывать республике помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении инфраструктуры.

С 2011 года против Сирии действуют международные санкции, которые регулярно расширяются и ужесточаются. Так, в июне 2020-го вступил в силу закон «О защите гражданского населения Сирии», также известный под названием «Акт Цезаря». Этот документ, разработанный и подписанный властями США, направлен на введение ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, которые связаны со строительной, добывающей и перерабатывающей промышленностью республики. Кроме того, закон затрагивает банковский сектор, энергетическую и торгово-инвестиционную отрасли.

«Акт Цезаря» стал одним из наиболее сокрушительных ударов по САР и серьезно усугубил гуманитарную обстановку в республике. Как отмечали в МИД РФ, эта мера фактически перекрыла поставки высокотехнологичного медицинского оборудования, удобрений, строительной техники, медикаментов и прочих видов товаров в страну. Закон, который на словах предназначен для «защиты» мирного населения Сирии, больнее всего ударил как раз по обычным гражданам республики.