Догхантеры объявили охоту на бездомных собак в Саратове

Саратов, 8 апреля. Догхантеры отравили несколько собак на городской набережной. По утверждению зоозащитников, «охота» за бездомными животными в последние дни идет особенно активно.

«Я сегодня видела двух мертвых собак. Какие-то бессердечные чудовища их отравили, жалко очень. Как правило, в таких случаях животное не успевают спасти, яд действует очень быстро. Поймать бы этих догхантеров да посадить лет на десять каждого. В последние дни собаки гибнут регулярно, а чиновникам наплевать», — рассказала корреспонденту ФАН волонтер Алена П.

Ранее труп лисы с бешенством стал причиной двухмесячного карантина в Саратове. В городе готовятся к массовой вакцинации бездомных животных.