Директор Института Пастера: Мы впервые проводим вакцинацию в разгар пандемии

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян опроверг некоторые мифы о вакцине Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона», первые поставки которой начались в регионах страны, передает корреспондент ФАН.

Академик Тотолян прокомментировал периодически появляющиеся в СМИ обвинения в адрес вакцины производства новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». По некоторым данным, после ее применения якобы есть случаи заболевания COVID-19. Иммунолог подчеркнул, что подобную информацию надо тщательно проверять.

«Все зависит от источника информации. Я все-таки привык опираться на научные источники. Прежде всего мы должны понять, что сравнительных исследований действия разных вакцин пока не было. И в ближайшие несколько месяцев таких результатов не будет. Надо сформировать протокол сравнительного исследования двух или всех трех вакцин. И на основании такого исследования — причем желательно, чтобы оно было многоцентровым — сказать, что вот: одна вакцина лучше, а другая — хуже. Подобных исследований пока не проводилось ни в нашей стране, ни в мире. Ни одна вакцина не может вырабатывать иммунитет у 100% вакцинированных», — рассказал ученый.

Он подчеркнул, что вакцинация проводится в активную фазу эпидемии. В мире это первый подобный опыт — обычно всегда вакцинация проходит в межэпидемический период. По его словам, особенность ситуации, в которой мы находится, — эти вакцины применяются в острую фазу эпидемии, и этим все сказано.

«Естественно, небольшой процент заболевших был. Это несколько человек, которые перенесли ОРВИ, и в одном случае — обострение герпетической инфекции. Но это обычная ситуация в период эпидемии. Ни одного тяжелого осложнения ни от одной из российских вакцин не было, как и случаев тяжелых заболеваний», — отметил Арег Тотолян.

Ученый объяснил, почему научный центр «Вектор» решил опубликовать результаты исследований своей вакцины не в международных западных журналах, а в издании Института Пастера «Инфекции и иммунитет».

«У журнала три учредителя — Институт Пастера, профессиональная общественная организация и Российская академия наук. И среди российских профессиональных журналов это один из лидеров по профильным изданиям. Почему ученые из «Вектора» обратились в российский журнал? Я не задавал им прямого вопроса. Но мне как главному редактору льстит, что разработчики выбрали наш журнал. Если все хорошие разработки публиковать в зарубежных журналах, то наш журнал никогда не будет развиваться. Я не слышал претензий к качеству статьи, она прошла полноценное рецензирование. Единственное исключение — сроки публикации, потому что проблема актуальная, и журнал считал своим долгом как можно быстрее ее опубликовать. Это было единственное исключение. Все остальное происходило в штатном режиме. Журнал работает по международным стандартам», — рассказал директор Института Пастера.

Иммунолог рассказал, что приход так называемой третьей волны коронавирусной эпидемии в нашу страну возможен, хотя крайне нежелателен, конечно.

«Готовиться к ней надо, но лучше, чтобы ее не было. Европа вся болеет. А вот придет ли третья волна к нам — это напрямую зависит от активности населения в плане вакцинации, Те 25-30% приверженности вакцинации, которые сейчас озвучиваются, — это очень мало», — считает академик.

Напомним, 8 апреля в Петербург, на Центральную фармбазу, поступила первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона». Это 27 400 ампул для двукратного введения, они рассчитаны на 13 700 человек. Вторая доза, согласно инструкции, вводится с интервалом не менее 14-21 день.