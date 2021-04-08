Кот заявил, что Польша аннексирует украинскую Галичину после атаки Киева на ДНР

В случае атаки ВСУ на Донбасс и последующего за этим контрнаступления ополченцев Украина рискует получить удар в спину и остаться без трех западных областей. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее в Киев с незапланированным визитом прибыл министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом на странице в своем Twitter-аккаунте сообщил его украинский коллега Дмитрий Кулеба. По его словам, Рау приехал с целью обсуждения ситуации в Донбассе и укрепления «стратегического партнерства» Варшавы и Киева перед лицом «российской угрозы».

«Польша — наш давний союзник и верный друг», — написал Кулеба.

Участие поляков в украинской политике со времен Майдана является одним из ее определяющих факторов, убежден Кот. Он напомнил, что глава внешнеполитического ведомства Польши совместно с коллегами из Германии и Франции стал подписантом так называемого «мирного соглашения с оппозицией», которое 20 февраля 2014 года заключил на тот момент президент Украины Виктор Янукович.

«С его помощью удалось обмануть действующую власть и устроить государственный переворот, — заявил политолог. — Теперь же, при явной поддержке со стороны Соединенных Штатов, Варшава пытается стать одним из центров новой Европы. Преисполнившись этими амбициями, она стала претендовать на часть украинских земель и, в частности, уже провела паспортизацию населения на Галичине, одаривая его польским гражданством. Я говорю сейчас прежде всего о Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях».

По словам эксперта, Польша сегодня «выходит на передний план», не скрывая своих амбиций по «поглощению Украины с целью восстановления Великой Речи Посполитой от моря до моря».

«И появление именно сегодня министра иностранных дел этой страны в Киеве, в то время как президент Владимир Зеленский поехал на передовую поднимать боевой дух своих боевиков, которые называют себя солдатами, является важным фактором международной политики, который надо принимать во внимание», — заметил собеседник ФАН.

Кот заявил, что связывает «авральный приезд» Збигнева Рау с готовящейся провокацией на линии соприкосновения в Донбассе, а также с грядущим наступлением ВСУ на ДНР и ЛНР. По его словам, имела место быть «сверка часов глав двух внешнеполитических ведомств».

«Не исключено, что мы увидим польских военных инструкторов и даже польских снайперов на Юго-Востоке Украины, — сказал политолог. — В общем, все готовятся к войне».

Эксперт убежден, что в случае инициирования наступления на Донецкую и Луганскую народные республики ВСУ получат достойный отпор, который, скорее всего, разрушит государственность Украины.

«И тогда Польша попытается забрать себе Галичину — те самые три украинских региона, которые она сейчас активно паспортизирует, — заявил собеседник ФАН. — Варшава отлично понимает, что ее южный сосед не является жизнеспособным государственным образованием, и уже фактически считает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области своей собственной территорией».

Кот подчеркнул, что в случае войны с ДНР и ЛНР, когда войска защитников Донбасса пойдут в контрнаступление, с другой стороны — с запада — Украину начнет занимать польская армия.