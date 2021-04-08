Хуситы закрывают гуманитарные мисси в Йемене

Сана, 8 апреля. Хуситы объявили о намерении прекратить деятельность нескольких международных гуманитарных и благотворительных организаций на подконтрольных им территориях. Об этом со ссылкой на генерального секретаря сформированного повстанческими силами Совета по административному управлению и гуманитарным вопросам Абдельмухсина Тавуса сообщает канал Al Arabiya. Вместе с тем Тавус не назвал конкретных причин закрытия организаций и их количество, заявив лишь, что эти меры принимаются в связи с «нарушениями законов и регулятивных норм».

Международное сообщество неоднократно заявляло о препятствовании повстанцев работе гуманитарных организаций на территории Йемена. Их сотрудники обвиняли хуситов в конфискации гуманитарных грузов и распределении их среди своих сторонников. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер также обвиняла членов «Ансар Аллах» в хищении гуманитарной помощи и занятии зданий, в которых располагаются гуманитарные миссии.