Бразилия может одобрить «Спутник V» в ближайшие дни

Бразилиа, 8 апреля. Бразилия может одобрить применение российской вакцины «Спутник V» в течение ближайших нескольких дней. Об этом информагентству ТАСС рассказал председатель Палаты Бразилия-Россия по торговле, промышленности и туризму Жилберту Рамос.

«Через несколько дней российская вакцина уже будет зарегистрирована для экстренного использования. Бразилия находится в состоянии гуманитарного кризиса, власти на всех уровнях подвергаются давлению со стороны общественности. Они в свою очередь оказывают давление на Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa)», — рассказал Рамос.

По словам бразильского эксперта, отдельные регионы и муниципалитеты очень заинтересованы в поставках «Спутник V» в связи с высокой доказанной эффективностью вакцины. Это дает российскому препарату шанс получить специальное разрешение до официальной регистрации.

Заявление прозвучало на фоне переговоров президента России Владимира Путина с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Политики обсудили поставки и производство вакцины от коронавируса «Спутник V», однако о каких-то конкретных договоренностях по итогу встречи не сообщалось.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, профессор Людмила Окунева, комментируя встречу двух лидеров, отметила, что вокруг российской вакцины в Бразилии развернулась «внутренняя война». По ее словам, Болсонару в отношении «Спутник V» ведет себя непоследовательно.

«Подобное поведение является частью его политического стиля. Поэтому в данном случае надо смотреть не столько на заявления, сделанные в том числе и в телефонном разговоре с российским лидером, сколько на реальные шаги бразильского правительства», — подытожила Окунева.

Долгая регистрация

Бразилия остается одной из последних стран Латинской Америки, где «Спутник V» до сих пор не получил официального одобрения. 28 марта регулятор Anvisa в очередной раз приостановил процедуру регистрации препарата, сославшись на отсутствие части необходимых документов. Это происходит не впервые и надзорный орган уже неоднократно упрекали в сознательном затягивании процедуры в угоду другим производителям.

Страна впервые заинтересовалась российской вакциной в июле 2020 года, на территории Бразилии даже было развернуто производство «Спутник V», однако вакцина так и не была допущена к использованию в стране. Ни один другой иностранный препарат не ожидал регистрации так долго, как российский. Английская вакцина AstraZeneca и китайская CoronaVac были официально одобрены еще 17 января.

Впоследствии стало известно, что США оказывали давление на Бразилию, блокируя закупки «Спутник V». Ситуация разрешилась только тогда, когда губернаторы бразильских штатов стали напрямую договариваться с РФПИ о покупке «Спутника V» в обход правительства Болсонару.

Отрицание COVID-19

Пандемия в Бразилии усугубилась тем, что президент страны Жаир Болсонару оказался главным «ковид-диссидентом» в Латинской Америке и до последнего отрицал опасность коронавируса, называя его «маленьким гриппом». В стране долгое время не вводился локдаун, а правительство не спешило заключить договора на поставку достаточного количества вакцин — президент настаивал, что ограничительные меры приведут к негативным экономическим последствиям.

В результате ряд штатов Бразилии в настоящее время переживает коллапс системы здравоохранения из-за стремительного распространения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируют более 90 тыс. случаев заражения, в больницах не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода. Бразилия является лидером по количеству зараженных в Латинской Америке, и находится на втором месте в мире после США — более 13 млн случаев заражения и более 341 тысяч умерших.