В Ереван доставили первую партию «Спутника V». События дня. ФАН-ТВ

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Главной темой телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель стал конфликт в Донбассе. По информации пресс-службы Кремля, российский президент обратил внимание немецкого канцлера на провокационные действия Киева в регионе и обострение ситуации на линии соприкосновения. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском. Необходимо придать и особый статус Донбассу, о чем на геополитической арене говорилось не раз.

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — отмечается в сообщении.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий Москвы и Берлина, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и внешнеполитических ведомств.