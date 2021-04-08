В Ереван доставили первую партию «Спутника V». События дня. ФАН-ТВ

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Главной темой телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель стал конфликт в Донбассе. По информации пресс-службы Кремля, российский президент обратил внимание немецкого канцлера на провокационные действия Киева в регионе и обострение ситуации на линии соприкосновения. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском. Необходимо придать и особый статус Донбассу, о чем на геополитической арене говорилось не раз.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — отмечается в сообщении.
Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий Москвы и Берлина, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и внешнеполитических ведомств.
В Ереван доставили первую партию «Спутника V»
Первую партию «Спутника V» доставили в Армению. Ереван получил 15 тысяч доз российского препарата от коронавируса для вакцинации самых уязвимых групп населения. Ценный груз — часть широкомасштабной поддержки, которую Москва оказывает своему соседу в борьбе с пандемией COVID-19 еще с прошлого года. Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили увеличение объемов поставок «Спутника V» в республику. По словам армянского премьера, Ереван нуждается более чем в миллионе доз российской вакцины. Со своей стороны, Владимир Путин пообещал решить данный вопрос «не в ущерб российским потребителям».
«Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться. По мере этой кампании прививочной все больше и больше людей хотят сделать эту прививку. Поэтому как раз объем производства и количество желающих привиться у нас в целом совпадает, даже небольшой есть перевес предложения, но одновременно и объемы производства растут. Так что мы обсудим этот вопрос», — заявил Путин.
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Свое решение он объяснил землякам намерением баллотироваться в Госдуму и решать жизненно важные вопросы родного региона, да и всей страны уже на федеральном уровне.
«Верю, что мы вместе с вами будем и дальше помогать нашему президенту, и дальше развивать нашу Ульяновскую область, и дальше помогать нашей замечательной стране России», — сказал Морозов.
За 16 лет у руля Ульяновской области было много успехов — больших и малых, в том числе возведение величественного моста через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, строительство новых больниц, дорог, школ и детских садов. Бывший правоохранитель, за годы работы в регионе Морозов проявил себя как эффективный руководитель и неоднократно получал награды от разных ведомств.