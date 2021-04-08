Штаб «Юнармии» в Твери может возглавить 18-летняя победительница реалити-шоу

На вакантную должность начальника тверского регионального штаба «Юнармии» могут назначить 18-летнюю Викторию Апостолову — победительницу реалити-шоу «Защитники». Инициативу этого кадрового решения обсудили на Всероссийском образовательном форуме движения в Архангельске, сообщает ФАН.

По словам первого заместителя начальника Главного штаба «Юнармии» Дарьи Борисовой, Виктория полностью готова к предстоящей работе.

«Вика — одна из самых активных наших участниц. Победила в реалити-шоу «Защитники» и в конкурсе «Большая перемена», ни одно знаковое мероприятие не проходит без ее участия. Виктория знает механизмы работы «Юнармии» и, самое главное, понимает, что нужно ее сверстникам. Мы все наблюдали за ее успехами и рады, что Движение дало вот такие вот плоды! Надеюсь, что Вика поможет сделать «Юнармию» еще лучше, возглавив один из региональных штабов», — отметила Борисова.

По словам самой Виктории Апостоловой, ее путь в «Юнармию» был совсем непростым.

«В Движение я не могла попасть два года, так как в школе и поблизости от нее не было отряда. Но я продолжала работать и стремиться, чтоб моя мечта исполнилась. И вот в 2018 году с моими единомышленниками я создала сводный городской отряд, который существует и по сей день! В «Юнармию» я пришла осознанно, зная, что хочу получить от этого!» — рассказала девушка.

Виктория подчеркнула: движение дает возможность полностью самореализоваться, чему способствует множество путей — от строевой подготовки до журналистики и изобретательства.

«Благодаря своему стремлению я съездила в детские центры «Смена», «Артек», «Орленок», победила во множестве конкурсов и попала в Школу юных корреспондентов в Москве в ЦДЮ. Побывала на «Танковом биатлоне», на Армейских международных играх, участвовала в телемосте с Калининградом и Севастополем, посетила множество мероприятий в Центральном академическом театре Российской армии, провела три эфира в официальной группе «Юнармии» в одной из социальных сетей», — продолжила свой рассказ Виктория.

Должность начальника регионального штаба, по уставу «Юнармии», утверждается слетом, и если в ближайшее время таковой будет созван в Твери, то, в случае утверждения кандидатуры Виктории Апостоловой, она станет самым молодым руководителем регионального штаба за всю историю движения.

В текущем году Виктория Апостолова заканчивает школу и свою дальнейшую жизнь собирается связать с журналистикой, что, по ее словам, не помешает ей активно участвовать во всех мероприятиях «Юнармии». В случае же утверждения ее в должности руководителя тверского регионального отделения обещает «наладить коммуникацию с юнармейцами, потому что лучше всех знает, что нужно детям».