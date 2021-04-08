Юрий Фирсов подал иск к детям Легкоступовой на сумму свыше 100 тысяч рублей

Москва, 8 апреля. Юрий Фирсов подал иск в Останкинский районный суд к Анэтте Бриль. Вдовец Валентины Легкоступовой требует, чтобы дочь и сын певицы выплатили свою часть долга за коммунальные услуги в квартире, которую они втроем унаследовали. На данный момент эта сумма составляет уже более 100 тысяч рублей.

«Мы действительно обратились в суд. Они такие же наследники, как и мой доверитель, но не хотят платить за квартиру. Они допустили, что в квартире отключили электричество, тепло, воду. Мой доверитель выплатил весь долг и бегал по инстанциям, подключал», — говорит Евгений Бобков — адвокат Фирсова .

Сторона детей Легкоступовой по поводу конфликта предпочла отмолчаться.

«Нам ничего не известно про иск», — сказал ФАН Сергей Жорин — адвокат Бриль .

Ранее стало известно, что из спорной квартиры пропали все документы Юрия Фирсова. Муж певицы обратился в полицию, заявив, что некоторые из пропавших документов Анэтта Бриль демонстрировала в эфире телевидения.