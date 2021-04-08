В студии «Время покажет» рассмеялись после слов Соколовской о голой фотосессии в Дубае

Москва, 8 апреля. Скандальная украинская журналистка Янина Соколовская недавно приняла участие в шоу «Время покажет» в эфире Первого канала. Эфир прошел по видеосвязи, и сама активистка в это время находилась в Киеве, пишет «ПолитПазл».

Темой передачи стала скандальная фотосессия в Дубае. На этих снимках 40 молодых девушек позировали полностью обнаженными на балконе одного из семейных отелей. Соколовская была особенно возмущена тем фактом, что основная масса моделей прибыла в ОАЭ из стран СНГ и в первую очередь с ее родной Украины.

По мнению журналистки, в данной «несправедливости» виновата Москва. Она на полном серьезе считает, что данная провокация была организована Москвой. Ее цель — президент Украины Владимир Зеленский и другие члены украинской делегации, приехавшие с официальным визитом в Катар. Соколовская при этом отметила, что запланированная акция сорвалась, поскольку катарская поездка закончилась позитивно. И никакие голые девицы не помешают инвестиционному потоку из Катара на Украину.

Но в студии Первого канала слова украинки рассмешили присутствующих. Ведущий передачи Анатолий Кузичев отметил, что украинская делегация сумела опозориться в Дохе без посторонней помощи. На ведущих ролях при этом находился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Мужчины нарушили все правила приличия и сидели в закрытой позе нога на ногу.

«Украинской делегации и помогать не надо с тем, чтобы «лажать» в Катаре. Они там столько всего накуролесили, и юбки, и все остальное. Вам наша помощь не нужна», — укорил украинскую журналистку Кузичев.

Ранее сообщалось, как Янина Соколовская, заявившая о том, что Киев не должен был снабжать пресной водой, Крым была жестко оборвана ведущим Анатолием Кузичевым.