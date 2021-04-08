Путин поручил правительству начать подготовку к празднованию 650-летия Куликовской битвы

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ начать подготовку к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году.

Правительство должно образовать оргкомитет и утвердить план основных мероприятий, которые будут посвящены юбилею Куликовской битвы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая особое значение Куликовской битвы и в связи с исполняющимся в 2030 году 650-летием этого исторического события принять предложение правительства РФ о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы», — написано в документе​​​.

Принять участие в подготовке к проведению празднований рекомендовано и региональным властям. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания, 8 апреля.

Президент России ранее сообщил, какие темы поднимет в своем послании Федеральному собранию.