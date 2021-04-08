Сказать НЕТ одноразовому. Колонка Николая Валуева

Последние несколько лет в связи с активным продвижением реформы обращения с отходами довольно часто поднимается вопрос о необходимости внедрения запрета на одноразовые вещи. Мотивация авторов этих предложений простая — одноразовые вещи быстро становятся полигонным мусором, а полигоны не нравятся никому. Ни природе, ни людям.

Впервые полиэтиленовые пакеты стали использовать в США в 1957 году для упаковки сэндвичей, хлеба, овощей и фруктов. К 1966 году в такие пакеты фасовалось около 30% хлебобулочных изделий, производимых на территории этой страны. К 1973 году в Западной Европе ежегодно уже производилось более 11,5 миллиона полиэтиленовых пакетов. В 1982 году в крупнейших торговых центрах в продаже появляются полиэтиленовые пакеты с ручками (так называемые «майки»). К 2002 году суммарный общемировой объем выпуска полиэтиленовых пакетов исчислялся в диапазоне 4–5 триллионов штук в год.

Ну, а кто из нас не видел эти пакеты, перекатывающимися по газонам и контейнерным площадкам, в оврагах и на берегах водоемов, в лесу? Почему они валяются буквально везде?

Все просто — «жизненный цикл» одного пластикового пакетика крайне недолог: купили, запаковали, принесли домой, развернули и выкинули. Сегодня абсолютное большинство пластиковых пакетов имеют толщину менее 50 мкм («легкие пластиковые пакеты»), они быстрее приходят в негодность из-за своего малого веса, и их чаще выбрасывают. А ведь когда-то, не так давно, мы стирали пакеты, использовали их вторично, даже дарили (!), поскольку во времена СССР они были диковинкой, дефицитом. Мы признавали их полезность, позволяющую нам не запачкать сумку содержимым пакета, предотвратить заветривание продукта или сохранить его.

Что же изменилось? Рынок быстро среагировал на дефицит и растущий спрос на такую полезную вещь. Пакетов стало больше, они стали разнообразнее и функциональнее. На них стали наносить логотипы компаний, рекламу. А чтобы для производителей пакеты стали еще доходнее, их стали делать тоньше и легче. При этом всегда можно было сказать, что уменьшение веса пакета — это меньшее потребление ресурсов для его производства, сокращение объема будущих отходов. И вроде все ровно, и вроде все складно, однако что мы получили взамен? Летающие повсюду грязные пакеты!

После осознания факта, что у каждой медали всегда две стороны, начались первые разговоры о проблеме пластиковых пакетов и о необходимости что-то с этим делать. При этом все видят эту проблему по-разному. Политики описывают социально-экономические последствия (несанкционированные свалки, в морфологический состав мусора которых традиционно входит полиэтиленовый пакет; загрязнение окружающей среды; денежные средства на ликвидацию полигонов и свалок, выделяемые из бюджета). Бизнесмены говорят о повышенной нагрузке на их бизнес, о неизбежном увеличении стоимости производимых ими товаров, работ, услуг, которая, безусловно, станет нагрузкой для населения, и т. д. Экологи привлекают внимание к загрязнению Мирового океана, смерти животных и птиц, опасности для здоровья человека, и т. п.

Самое логичное и простое решение — запретить их производство — родилось быстро. Однако, как говорят, быстро сказка сказывается, да небыстро дело делается. За время нашей эйфории от удобства пакетов было построено немало производств, ориентированных на такую продукцию. Эти производства дали рабочие места, обеспечили налоговые отчисления, выросли огромные цепочки поставок. Можно ли взять и перечеркнуть чей-то бизнес или чью-то возможность платить по ипотеке и кормить семью, не предоставив альтернативы? Как внедрить решение о запрете, не наломав дров?

Реформа обращения с отходами провозгласила несколько важных принципов. Она установила иерархию, по сути, алгоритм действий и решений, которые мы должны принимать и совершать при обращении с отходами. Эта иерархия подчиняется принципам экономики замкнутого цикла, согласно которой всякий образовавшийся отход, имеющий потенциал ресурса для производства новых вещей, должен быть для этого использован.

Тем самым будет достигаться и важнейший принцип иерархии отходов — предотвращение их образования.

Таким образом, высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, что не надо бояться запрещать производство и использование одноразовых вещей, потенциал переработки которых ничтожен или попросту отсутствует, вполне оправдано. Такое решение позволит отказаться от бездумного использования ресурсов планеты и нашей страны, в частности. Для этого необходимо лишь обозначить сроки, за которые бизнес сможет перестроить свои производства на перерабатываемые виды продукции, предоставить потребителю альтернативу одноразовым вещам, а также выстроить недостающие элементы инфраструктуры для сбора отходов с целью их дальнейшей утилизации.