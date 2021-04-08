Житель США рассказал, что не так с американской картошкой

Вашингтон, 8 апреля. Житель США по имени Джейкоб рассказал о различиях, которые бросаются в глаза американцам, узнающим, как русские готовят картофель.

Американцы, в отличие от россиян, в 90% случаев не чистят картошку перед тем, как ее приготовить. Это касается не только картофеля фри или запеченного картофеля по-деревенски, но и картофельного пюре.

Например, если оно не предназначено для праздничного стола, то чистить картошку не будут. Однако моют ее довольно тщательно.

«Если картофель был неочищенный, то кожуру убирают после приготовления, самые крупные части», — написал автор в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

При этом в американских супермаркетах не продается немытый картофель, что можно встретить в России. На полках супермаркетов можно встретить и чищеный картофель, и нарезанный как для картофеля по-деревенски или в виде брусочков. Однако большинство таких заготовок местные жители избегают в целях экономии или из-за недоверия к изготовителю. Русские же, наоборот, чистят картошку в любом случае, какой бы чистой она ни была.

«Каково же было мое недоумение, когда даже на рыбалке в походных условиях русские мужчины для ухи решили почистить картошку. Честно говоря, думал, что в этой ситуации можно и не тратить лишнюю воду и время, но русские не могли кинуть в суп неочищенный картофель», — добавил Джейкоб.

Мужчина подчеркнул, что знает о таком российском блюде, как «картофель в мундире». Но перед употреблением его все равно обязательно чистят. Американцам порой тоже можно почистить картошку, а не помыть, заключил блогер.

Преподаватель русского языка в США ранее поделился впечатлениями от поездки по России. Важней всего для него оказалось общение с русскими.