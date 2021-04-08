Норкин метким анекдотом парировал заявление Кравчука о готовности «стрелять в русских»

Москва, 8 апреля. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассказал гостям студии анекдот, навеянный словами экс-президента Украины о готовности «стрелять в русских».

В очередном выпуске программы гости студии обсудили ситуацию в Донбассе. Норкин напомнил, что Россия настаивает на проведении переговоров в «нормандском формате», а канцлер ФРГ Ангела Меркель попросил российскую сторону отказаться от усиления военной активности у границ с Украиной.

Отдельно эксперты обсудили слова украинского экс-президента Леонида Кравчука, заявившего в интервью журналисту Дмитрию Гордону о своей готовности стрелять по российским десантникам в случае вторжения.

В ответ на эту реплику ведущий программы рассказал меткий анекдот о хозяине стрелкового тира, который в награду за прицельное поражение всех мишеней вручил подвыпившему клиенту свою старую черепаху.

«Тот ее невозмутимо берет и уходит. Через некоторое время возвращается и просит еще десять выстрелов. Снова укладывает их «в яблочко». Хозяин тира спрашивает: А какой сейчас приз хотите? Мужичок ему отвечает: Можно тот же самый бутерброд, только немного помягче?» — рассказал Норкин.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал высказывание Леонида Кравчука о готовности убивать русских пустым, а самого экс-президента Украины — никому ненужным политиком.