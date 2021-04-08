Свалкой с человеческими органами в Иркутске займется СКР

Иркутск, 8 апреля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить, как на территории промбазы в Иркутской области появился склад человеческих тел.

Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и «при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами».

Ранее сообщалось, что на кладбище в микрорайоне Ново-Ленино, где лежат сотни ампутированных человеческих конечностей и органов, наткнулся местный житель. При прокурорской проверке удалось установить, что каждые два дня на мусорный склад приезжает автомобиль из нескольких больниц Иркутска. Он выгружает человеческие органы, которые относятся к «Медицинским отходам класса Б». По законодательству их необходимо сжигать в специальной печи, однако на базе такого оборудования нет.

Горожане сильно напуганы свалкой, так как от неправильно хранящихся останков можно получить ряд заболеваний. Информацией об этом также заинтересовался Роспотребнадзор, сообщал ФАН.