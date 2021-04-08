Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Свалкой с человеческими органами в Иркутске займется СКР

Свалкой с человеческими органами в Иркутске займется СКР

Иркутск, 8 апреля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить, как на территории промбазы в Иркутской области появился склад человеческих тел.

Также Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать ситуацию и «при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку в связи с озвученными СМИ фактами».

Ранее сообщалось, что на кладбище в микрорайоне Ново-Ленино, где лежат сотни ампутированных человеческих конечностей и органов, наткнулся местный житель. При прокурорской проверке удалось установить, что каждые два дня на мусорный склад приезжает автомобиль из нескольких больниц Иркутска. Он выгружает человеческие органы, которые относятся к «Медицинским отходам класса Б». По законодательству их необходимо сжигать в специальной печи, однако на базе такого оборудования нет.

Горожане сильно напуганы свалкой, так как от неправильно хранящихся останков можно получить ряд заболеваний. Информацией об этом также заинтересовался Роспотребнадзор, сообщал ФАН.

Новости партнеров